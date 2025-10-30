information fournie par Boursorama avec AFP • 30/10/2025 à 12:05

Carlsberg: croissance au 3T portée par les boissons non-alcoolisées

Le brasseur danois Carlsberg a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 17,8% grâce à l'acquisition du fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic.

( AFP / CRAIG BROUGH )

"Le chiffre d'affaires a augmenté de 17,8%, grâce à l'impact positif de l'acquisition à hauteur de 21,5% de Britvic", a relevé le groupe dans un communiqué.

De juillet à septembre, Carlsberg, qui, comme l'y autorise la Bourse de Copenhague, ne divulgue ses bénéfices qu'un trimestre sur deux, a enregistré un chiffre d'affaires de 24,139 milliards de couronnes (23,23 milliards d'euros).

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a grimpé de 18,1%, à 69,99 milliards de couronnes, malgré le recul de 2% des volumes de bière vendus.

Les ventes des boissons non-alcoolisées ont fait un bond de 103,8% en volume.

Carlsberg, quatrième brasseur au monde selon l'institut Statista, a notamment souffert de la fin du contrat de distribution de la San Miguel au Royaume-Uni.

Elle a affecté les ventes de bière au troisième trimestre, qui ont perdu 3,2% à l'échelle mondiale et 7% en Europe occidentale.

Le brasseur, qui commercialise entre autres les marques Tuborg, Kronenbourg et Brooklyn, maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année avec une croissance de son bénéfice opératoire de 3 à 5%.

A la Bourse de Copenhague, le titre reculait de 1,1% à 10h10 (09h10 GMT) dans un marché en légère baisse (-0,55%).