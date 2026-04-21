Carlsberg assurera l'embouteillage de PepsiCo dans les pays nordiques et baltes après le départ d'Unibrew

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Carlsberg CARLb.CO a déclaré mardi qu'il étendrait son partenariat stratégique avec PepsiCo PEP.O au Danemark, à la Finlande et aux États baltes à partir de 2029, remplaçant ainsi son rival danois Royal Unibrew

RBREW.CO en tant qu'embouteilleur sur ces marchés.

* Carlsberg a déclaré qu'elle deviendrait l'embouteilleur de PepsiCo au Danemark, en Finlande, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie à partir de janvier 2029.

* La société est l'embouteilleur de PepsiCo en Suède et en Norvège depuis plus de 25 ans et le nouvel accord en ferait l'embouteilleur du groupe de boissons non alcoolisées dans les pays nordiques et baltes.

* Royal Unibrew a déclaré plus tôt dans la journée de mardi que son partenariat avec PepsiCo pour l'Europe du Nord prendrait fin faute d'accord, ce qui a fait chuter ses actions d'environ 19 % et les a placées sur la voie de leur pire journée depuis 17 ans.

* La licence couvrant le Danemark, y compris le commerce frontalier avec l'Allemagne, la Finlande et les États baltes représente environ 13 % des recettes nettes de Royal Unibrew.

* Carlsberg a déclaré que ses accords d'embouteillage actuels avec Coca-Cola au Danemark et en Finlande se poursuivraient jusqu'à leur expiration le 31 décembre 2028.

* Les actions de Carlsberg sont restées largement inchangées, tandis que Royal Unibrew a été le plus mauvais élève de l'indice STOXX 600 .STOXX .