Carlsberg a limité les dégâts au premier semestre, le titre grimpe

COPENHAGUE, 10 juillet (Reuters) - Le groupe danois Carlsberg CARLb.CO a annoncé vendredi qu'il s'attendait à une baisse semestrielle de son résultat opérationnel bien inférieure aux prévisions des analystes, ce grâce à la reprise du marché chinois. Vers 12h15 GMT, le titre progressait de 5,5% à la Bourse de Copenhague. Le troisième brasseur mondial derrière Anheuser Busch InBev ABI.BR et Heineken HEIN.AS prévoit une baisse de 9% de son résultat d'exploitation pour les premiers six mois de l'année, alors que le consensus des analystes tablait sur une chute de 26%, selon une note de Jeffries. Carlsberg justifie son pronostic optimiste par un fort rebond de l'activité en Chine, qui a représenté 14% de son chiffre d'affaires en 2019, mais aussi par l'amélioration de son résultat vers la fin du semestre en Europe, où ont rouvert les restaurants et les bars. L'entreprise se refuse toutefois toujours à communiquer des prévisions annuelles, en raison de l'incertitude et la volatilité des ventes dans ses régions d'activité malgré la levée progressive des mesures de confinement. (Jacob Gronholt-Pedersen, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées HEINEKEN Euronext Amsterdam +0.60% CARLSBERG B ORD LSE Intl +4.96% AB INBEV Euronext Bruxelles +0.71%