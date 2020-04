Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlos Tavares déterminé à boucler la fusion entre PSA et Fiat Reuters • 09/04/2020 à 18:36









CARLOS TAVARES DÉTERMINÉ À BOUCLER LA FUSION ENTRE PSA ET FIAT PARIS (Reuters) - Les équipes qui travaillent sur le projet de rapprochement entre les constructeurs automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles "accélèrent le rythme" pour boucler l'opération, assure le président du directoire de PSA Carlos Tavares dans une note interne que Reuters a pu consulter. L'effondrement des ventes mondiales de voitures consécutif à la propagation de l'épidémie de coronavirus a fait naître des interrogations sur la capacité des deux constructeurs à aller au bout de leur projet de fusion. "Les groupes de travail PSA-FCA maintiennent et accélèrent le rythme sur le projet pendant la crise actuelle pour réaliser le closing et les synergies dès le jour du closing", a déclaré Carlos Tavares au dernier comité de pilotage PSA-FCA, le 31 mars, cité dans une note interne de PSA. (Gilles Guillaume, avec Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +5.62% PEUGEOT Euronext Paris +0.64%