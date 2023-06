Carlos Ghosn réclame 1 milliard de dollars à Nissan devant la justice libanaise

Il a fui le Japon clandestinement fin 2019. Déjà visé par une notice rouge Interpol à la demande des autorités japonaises, Carlos Ghosn fait l'objet depuis avril 2022 d'un deuxième mandat d'arrêt, cette fois français, dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et corruption passive.

(AOF) - L’ex-patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn a déposé un recours en mai devant la Cour de cassation au Liban contre Nissan et certains de ses employés, rapporte l’AFP. Il estime qu'ils ont « inventé des accusations à son égard au Japon, ce qui a entraîné son arrestation et les poursuites à son encontre". Carlos Ghosn réclame "un milliard de dollars de compensation". La date de l'audience a été fixée à la mi-septembre, selon la source judiciaire.

