Caribou enregistre une baisse après avoir abandonné ses programmes de thérapie cellulaire et lance une révision stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action de la société de biotechnologie Caribou Biosciences CRBU.O recule de 36,1 % à 0,73 dollar en séance prolongée

** La société indique qu'elle étudie une éventuelle cession, une fusion ou d'autres options afin de créer de la valeur pour ses actionnaires

** La société prévoit d’interrompre le développement des thérapies cellulaires expérimentales vispa-cel, destinée au traitement d’un type de cancer du sang, et CB-011, destinée au traitement du myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse

** Vispa-cel était prêt à faire l’objet d’un essai clinique, un accord ayant déjà été trouvé avec la FDA concernant la conception d’un essai de phase avancée, précise la société

** Elle explique que les conditions de financement difficiles pour les thérapies CAR-T allogéniques ont rendu difficile l’obtention des capitaux nécessaires à la poursuite de ces programmes

** Caribou prévoit des réductions d’effectifs et des économies; la société dispose de 113,8 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables au 30 juin 2026, selon ses propres informations

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 29 % depuis le début de l’année