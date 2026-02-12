Cargill ferme une usine de viande bovine dans le Wisconsin et supprime 221 emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karl Plume

L'entreprise agroalimentaire américaine Cargill va fermer définitivement son usine de transformation de viande bovine à Milwaukee, dans le Wisconsin, et supprimer 221 emplois, selon une déclaration déposée auprès de l'État. Il s'agit de la dernière usine américaine de transformation de viande bovine à être fermée dans un contexte de hausse des coûts pour les conditionneurs de viande.

L'usine Cargill Meat Solutions arrêtera sa production vers la mi-avril et fermera complètement vers la fin du mois de mai, selon un avis déposé par Cargill auprès du ministère du développement de la main-d'œuvre du Wisconsin. L'usine est spécialisée dans la production de bœuf frais, de bœuf haché et de produits à valeur ajoutée, mais n'abat pas de bétail.

Cargill a déclaré que cette décision avait été prise "pour mieux aligner notre portefeuille sur la demande actuelle des clients et donner la priorité aux investissements", ajoutant que la production de bœuf haché serait transférée vers ses autres installations nord-américaines, sans impact sur ses contrats avec les consommateurs. L'entreprise exploite sept autres usines dans l'État et certains des employés concernés devraient être transférés dans l'usine voisine de Butler, dans le Wisconsin. La fermeture de l'usine de Milwaukee intervient après que les conditionneurs de viande concurrents JBS et Tyson Foods ont annoncé qu'ils fermaient des usines de production de viande bovine à la fin de l'année dernière. Les prix de la viande bovine frôlent des sommets en raison d'une forte demande et d'une offre réduite. Le président américain Donald Trump a signé vendredi une proclamation pour augmenter les importations de bœuf argentin à bas tarifs.

Les conditionneurs de bœuf américains ont perdu de l'argent en raison de l'insuffisance de l'offre de bétail qui les a contraints à payer plus cher le bétail qu'ils abattent et transforment en hamburgers et en steaks. Le cheptel bovin américain est tombé à son niveau le plus bas depuis près de 75 ans en raison d'une sécheresse persistante qui a asséché les pâturages. L'arrêt des importations américaines de bétail mexicain a encore resserré l'offre, Washington cherchant à empêcher l'apparition d'un parasite mangeur de chair.