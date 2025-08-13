CareTrust REIT décroît après une vente d'actions de 640 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions de CareTrust REIT CTRE.N ont baissé de 1,7 % à 32,42 $ avant la cloche, après avoir été vendues au prix d'une nuit

** L'opérateur de soins infirmiers spécialisés et de logements pour personnes âgées a annoncé tard mardi () 20 millions d'actions à 32 $ pour un montant brut de 640 millions de dollars

** La taille de l'offre a été augmentée de 15,5 millions d'actions (), avec une décote de 3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** CTRE prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer de nouveaux investissements et rembourser les emprunts sur son revolver

** JP Morgan, BofA et RBC sont les principaux teneurs de livres

** CTRE, basé à San Clemente en Californie, a 200,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de 22 % depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 33,52 $ jeudi dernier

** Les 7 analystes couvrant CTRE sont tous haussiers et le prix cible médian est de 33 $, selon les données de LSEG