CARE Rail et Alstom lancent une nouvelle grappe ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 15:37

CARE Rail annonce, aux côtés d' Alstom et de Bpifrance, le lancement de la troisième grappe régionale CARE Rail en Auvergne-Rhône-Alpes, regroupant six PME-PMI du secteur ferroviaire (AMG, Centralp, Cicor, Serinox, SLD, Somep).

Cofinancée par l'État dans le cadre de France 2030, cette initiative vise à renforcer la performance industrielle et la compétitivité des fournisseurs ferroviaires.

Les entreprises bénéficieront d'un accompagnement de 22 jours sur 18 mois mêlant expertises, ateliers et partage de bonnes pratiques.

Jean-Pierre Audoux, président de CARE Rail, souligne que 'CARE Rail est un véritable accélérateur de performance individuelle et collective', déjà déployé auprès de 72 PME.

Cette neuvième grappe illustre la coopération renforcée entre CARE Rail, Alstom, Bpifrance et la Direction générale des entreprises pour consolider la filière ferroviaire française.

