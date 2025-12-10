Cardinal Infrastructure, entreprise de construction de Raleigh, lève environ 241,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du prix de l'introduction en bourse à partir du communiqué et de détails dans l'ensemble du document)

Le groupe Cardinal Infrastructure

CDNL.O , fournisseur de services de construction, a déclaré mardi avoir levé environ 241,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis.

La société basée à Raleigh, en Caroline du Nord, a vendu 11,5 millions d'actions au prix de 21 dollars l'unité, alors que la fourchette commercialisée était de 20 à 22 dollars l'action. L'introduction en bourse a valorisé Cardinal à environ 768,74 millions de dollars.

Cardinal marque le début d'une semaine de trois opérations, alors que le marché américain des introductions en bourse entre dans la dernière ligne droite de l'année, avec plusieurs sociétés prêtes à s'introduire en bourse avant l'accalmie des fêtes de fin d'année.

Le fournisseur d'imagerie médicale Lumexa Imaging et le conseiller en ligne Wealthfront devraient faire leurs débuts à New York dans le courant de la semaine.

Les marchés ont également rebondi après la nervosité du mois dernier, alors que l'on s'attendait à une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, ce qui a encouragé certaines entreprises à profiter de la dernière fenêtre d'introduction en bourse de l'année 2025.

"L'appétit des investisseurs pour le risque réapparaît après que les inquiétudes liées à l'IA aient provoqué le mois dernier une liquidation dans le secteur technologique, y compris parmi les nouvelles inscriptions", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Fondée en 2013 par le directeur général Jeremy Spivey, Cardinal fournit des installations de services publics humides tels que des systèmes d'eau, d'égouts et d'eaux pluviales pour les bâtiments, ainsi que d'autres services de chantier connexes.

Principalement détenue par ses dirigeants, Cardinal s'est considérablement développée par le biais d'acquisitions, ce qui, selon la société, représente près de 27% de sa croissance depuis sa création.

La société a déclaré un bénéfice de 26,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 310,2 millions de dollars au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre, contre un bénéfice de 21,9 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 230,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Stifel et William Blair étaient les chefs de file de l'offre. D.A. Davidson était le chef de file.

Les actions de Cardinal commenceront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "CDNL" mercredi.