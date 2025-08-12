Cardinal Health s'engage à verser 1,9 milliard de dollars en espèces pour l'acquisition de Solaris Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails tout au long de l'opération)
Cardinal Health CAH.N a déclaré mardi que son unité achèterait Solaris Health et que la société fournirait environ 1,9 milliard de dollars en espèces pour la transaction, alors que le distributeur de médicaments cherche à développer ses activités spécialisées.
L 'activité spécialisée de Cardinal comprend des médicaments coûteux pour traiter des maladies complexes telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde, et l'opération lui donne accès à un réseau d'urologues communautaires répartis dans 14 États.
Solaris Health fournit des services de soutien administratif et de gestion aux prestataires de soins de santé dans le domaine de l'urologie.
Cardinal a déclaré qu'il rachèterait Solaris à la société de capital-investissement Lee Equity Partners, et l'opération devrait être conclue d'ici à la fin de l'année.
