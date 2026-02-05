Cardinal Health revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'augmentation de la demande de médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions, ajout de commentaires sur la conférence téléphonique dans les paragraphes 5-7) par Padmanabhan Ananthan

Cardinal Health CAH.N a relevé jeudi ses perspectives de bénéfices pour 2026 après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels grâce à une forte demande de médicaments spécialisés, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 9% dans les échanges matinaux. Les distributeurs de médicaments tels que Cardinal Health, Cencora COR.N et McKesson MCK.N surfent sur la vague de l'augmentation de la demande de médicaments à forte marge qui traitent des conditions complexes telles que le cancer et les maladies auto-immunes, et bénéficient également des lancements de biosimilaires pour les médicaments à succès qui ont perdu l'exclusivité de leur brevet.

Les entreprises étendent également leur présence sur le marché des médicaments spécialisés en acquérant des exploitants de centres de cancérologie afin de se diversifier au-delà de la distribution de médicaments et de compléter leurs activités de base.

Le directeur général de Cardinal Health, Jason Hollar, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, a minimisé l'importance des médicaments GLP-1 en tant que moteur de profit, même si les produits continuent d'augmenter les revenus, en disant que la société ne s'attend pas à ce que la catégorie à croissance rapide modifie les résultats de manière significative. "Il est relativement peu probable que cela soit un facteur important de rentabilité sous-jacente", a déclaré M. Hollar . En ce qui concerne les médicaments GLP-1 oraux, M. Hollar a déclaré que l'adoption reste "lente" et qu'il est peu probable qu'elle soit significative au cours de l'exercice, bien qu'il s'attende à ce que l'adoption s'accélère au fil du temps.

Le mois dernier, Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé une version sous forme de pilule de son médicament phare GLP-1 pour la perte de poids, Wegovy, dans le but de reprendre la tête du marché de l'obésité à son rival Eli Lilly LLY.N , qui devrait lancer sa propre pilule contre l'obésité au cours du deuxième trimestre de cette année.

Cardinal prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 10,15 et 10,35 dollars par action, contre une prévision d'au moins 10 dollars par action précédemment. Son chiffre d'affaires trimestriel de 65,63 milliards de dollars est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 64,14 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de 2,63 dollars par action a dépassé les estimations de 2,36 dollars par action.