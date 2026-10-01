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Cardinal Health reconduit un contrat avec CVS Health
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 14:08

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Le distributeur de produits de santé a signé une lettre d'intention ferme visant à étendre son accord de distribution existant avec CVS Health jusqu'au 30 juin 2032.

Cette reconduction garantit le maintien du périmètre actuel des services de distribution fournis par le groupe.

Pour Jason Hollar, le directeur général de Cardinal Health : " nous valorisons notre partenariat de longue date avec CVS Health et nous nous réjouissons de continuer à combiner nos capacités de premier ordre pour servir leurs clients ".

Après cet accord, Cardinal Health a confirmé ses objectifs financiers. La croissance du bénéfice par action non-GAAP est toujours attendue entre 13 et 15%, soit entre 12,40 et 12,60 dollars par action. A plus long terme, sa hausse est espérée entre 12 et 14%.

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