Cardinal Health chute après que la société achète Solaris Health pour 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N en baisse de 6,4 % à 147,65 $ avant la mise sur le marché

** CAH déclare qu'elle va acquérir Solaris Health pour environ 1,9 milliard de dollars en espèces afin d'étendre ses activités spécialisées

** La société déclare séparément un bénéfice ajusté de 2,08 $ par action au quatrième trimestre, comparativement aux estimations des analystes de 2,04 $ par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 60,2 milliards de dollars, contre 60,8 milliards de dollars estimés par les analystes

** CAH relève sa prévision de bénéfice par action pour 2026 à une fourchette de 9,30 $ à 9,50 $, par rapport à sa fourchette précédente de 9,10 $ à 9,30 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 33,3 % depuis le début de l'année