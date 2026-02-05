 Aller au contenu principal
Cardinal Health augmente après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions du distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N augmentent de 2 % à 211 $ avant le marché

** CAH prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 10,15 à 10,35 dollars par action, contre une projection précédente d'au moins 10 dollars par action

** La société annonce un chiffre d'affaires de 65,63 milliards de dollars au 2ème trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 64,14 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** CAH affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 2,63 $ par action, supérieur aux estimations de 2,36 $

** L'action CAH a augmenté de 73,8 % en 2025

