Carburants aériens durables : Airbus et TotalEnergies nouent un partenariat stratégique

(AOF) - Airbus et TotalEnergies ont signé un partenariat stratégique pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien grâce aux carburants aériens durables. En ligne avec l’ambition de neutralité nette carbone du transport aérien d’ici 2050, ce partenariat vise à contribuer à la réduction des émissions de CO2 du secteur, dans laquelle les carburants aériens durables (appelés également "Sustainable Aviation Fuel" ou SAF) jouent un rôle essentiel.

Les SAF fournis par TotalEnergies permettent de réduire jusqu'à 90% les émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, en comparaison à leur équivalent fossile.

Le partenariat concerne deux principaux volets.

Le premier est l'approvisionnement d'Airbus en carburants aériens durables par TotalEnergies pour plus de la moitié de ses besoins en Europe.

Le second est un programme de recherche & innovation visant à développer des carburants 100% durables, en adéquation avec le design des aéronefs actuels et futurs. L'impact de la composition des carburants durables sur la réduction des émissions de CO2 et des effets non-CO2, tels que les traînées de condensation, sera également étudié.