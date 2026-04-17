Carbios : visibilité financière assurée à horizon 12 mois
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:29
Carbios a nettement réduit ses charges opérationnelles en 2025, ce qui s'est traduit par une diminution de sa perte d'exploitation de 7 MEUR qui ressort désormais à 24,9MEUR.
La perte nette ressort à 34,3 MEUR contre 23,4 MEUR à fin 2024.
Au 31 décembre 2025, Carbios disposait d'une trésorerie de 51,7 MEUR. En incluant celle de ses filiales, mobilisable via une convention de gestion de trésorerie, la trésorerie totale du groupe atteignait 59,1 MEUR. Par ailleurs, un montant de 5 MEUR est placé sous séquestre en lien avec le site de Longlaville.
La consommation de trésorerie attendue en 2026, hors projet de Longlaville, est estimée autour de 20 MEUR, en nette baisse par rapport à 2025. Dans ces conditions, le groupe estime disposer des ressources nécessaires pour couvrir ses dépenses opérationnelles au-delà des douze prochains mois.
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