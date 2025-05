Carbios signe ses deux premiers contrats de vente pluriannuels

(AOF) - Carbios a signé ses premiers contrats de vente pluriannuels avec deux leaders mondiaux de la cosmétique que sont L’Oréal et L’Occitane en Provence. Ces accords confirment la demande du marché pour du PET de qualité, recyclé et recyclable, issu du recyclage enzymatique. Pour L’Oréal et l’Occitane en Provence, cela répond à leurs objectifs de circularité et de qualité pour leurs emballages.

Chez Carbios, cette étape clé valide " la demande des marques et confirmant l'existence d'un marché établi pour le r-PET issu du recyclage enzymatique.

" Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique forte de concrétisation de nos objectifs de vente et d'approvisionnement qui nous rend confiants dans la signature prochaine d'autres contrats pour notre futur site de Longlaville. Notre engagement pour la réussite de notre future usine est plus fort que jamais ", selon Vincent Kamel, le directeur général.