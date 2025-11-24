CARBIOS signe deux nouveaux engagements commerciaux pluriannuels de PET biorecyclé avec des acteurs majeurs de la boisson.
CARBIOS annonce la signature de deux nouveaux engagements commerciaux pluriannuels avec des acteurs majeurs de la boisson, pour la fourniture de PET biorecyclé.
Vincent Kamel, Directeur Général, CARBIOS : « Ces nouveaux partenariats confirment la robustesse de notre technologie et l’attractivité de notre offre pour des secteurs stratégiques tels que celui de la boisson. Ils valident également notre volonté de diversification sectorielle. »
