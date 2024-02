Carbios s'allie à Landbell dans le recyclage du plastique PET

(AOF) - Carbios annonce avoir signé avec le groupe allemand Landbell un accord pour le développement et la mise en œuvre de solutions pour le tri, la préparation et le recyclage enzymatique des déchets de plastique PET post-consommation. Il s’agit d’augmenter de manière significative le recyclage du PET à partir des déchets emballages et textile. Ce partenariat fournira 15 kilotonnes par an de PET préparé portant ainsi à 70% l’approvisionnement identifié pour la première usine de Carbios.

Landbell Group est l'opérateur de plus de 40 organisations de responsabilité des producteurs (OPR) et un fournisseur de premier plan de solutions de recyclage en boucle fermée. Le protocole d'intention signé vise l'approvisionnement, la préparation et le recyclage des déchets PET post-consommation en utilisant la technologie de biorecyclage de Carbios dans sa première usine commerciale à Longlaville (Meurthe-et-Moselle) à partir de 2026. Carbios a annoncé mi-février la construction de ce site.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.