Carbios renforce son Comité Exécutif pour une année charnière de son développement industriel et commercial

Carbios, pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec la nomination de Martine BRISSET en qualité de « Senior Vice President » depuis le 1er janvier 2023. À ce titre, elle dirige l’activité biodégradation et supervise les fonctions support Ressources Humaines, Juridique, Réglementaire, Gestion de projets, et QHSE. Martine BRISSET rejoint le Comité Exécutif du Groupe de même que Delphine DENOIZÉ qui conserve par ailleurs sa mission de Directrice du Financement de l’Innovation, Affaires Réglementaires et ACV, et dont l’équipe se renforce.



« Depuis six mois, nous avons accéléré la croissance de nos équipes pour réussir notre développement ambitieux et je suis très heureux de nommer Martine et Delphine au Comité Exécutif, » a commenté Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. « Leurs expériences avérées, notamment au sein du groupe Carbios, viennent consolider l’expertise de l’équipe dirigeante, et renforcer la diversité des compétences nécessaires en cette année charnière d’industrialisation et de commercialisation de nos technologies. »