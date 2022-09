Carbios renforce son Comité Exécutif avec la nomination de Pascal Bricout au poste de Directeur de la Stratégie et des Finances

Pascal Bricout dirigera la gestion et l’organisation de la fonction Finance de Carbios et sera également en charge de la Stratégie, des relations investisseurs et du déploiement de la démarche RSE du Groupe. Il rejoint Carbios avec plus de trente ans d’expérience dans les domaines de la finance, de la stratégie et des fusions-acquisitions à l’international.



Avant d’intégrer Carbios, il a notamment occupé le poste de Directeur Financier au sein du Groupe Michelin en Asie, zone de développement et de forte croissance pour le Groupe. Ces dix dernières années, il s’est en particulier consacré à la réalisation d’opérations stratégiques majeures de croissance externe.



Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios commente : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Pascal Bricout au Comité Exécutif de Carbios. Ses expériences et compétences professionnelles internationales de haut niveau constituent indéniablement un atout majeur pour soutenir le développement de nos activités. En tant que Directeur de la Stratégie et des Finances, il sera un acteur clé pour guider et accompagner Carbios dans la concrétisation de ses ambitions stratégiques. »