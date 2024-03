CARBIOS rejoint Paris Good Fashion pour accélérer la circularité des textiles et contribuer à une mode plus durable

CARBIOS annonce son adhésion à Paris Good Fashion, l’association qui fédère plus de 100 acteurs français du secteur, marques, designers, experts, autour de leur engagement pour une mode durable. CARBIOS est le premier fournisseur de technologie de recyclage à adhérer à l’association, démontrant ainsi l’importance accordée par le secteur au recyclage pour parvenir à la circularité des textiles. En apportant sa solution révolutionnaire de biorecyclage du polyester, fibre textile la plus utilisée au monde et dont la croissance est la plus rapide, CARBIOS veut contribuer à la mission de Paris Good Fashion qui se concentre sur des actions concrètes, le partage des bonnes pratiques et l'intelligence collective pour accélérer ensemble le changement de l’industrie de la mode.





Bénédicte GARBIL, Senior Vice-Présidente Affaires Institutionnelles et Développement Durable: « Devenir adhérent de Paris Good Fashion est une étape importante pour le développement de CARBIOS, et une évidence étant donné notre engagement commun en faveur d'une industrie du textile circulaire. En fédérant les acteurs du réseau autour de la circularité des textiles, CARBIOS et les membres de Paris Good Fashion développeront davantage la filière « fibre-à-fibre », une filière française qui peut être moteur du changement à l’international pour une mode durable exemplaire. »