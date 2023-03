Carbios rejoint le réseau d'économie circulaire de la Fondation Ellen MacArthur et vise à "faire des déchets et de la pollution plastique un problème du passé"

● Les innovations de Carbios en matière de biorecyclage et de biodégradabilité sont en ligne avec les trois actions de la Fondation pour une économie circulaire du plastique: éliminer, innover, rendre circulaire

● L’implication de la Fondation Ellen MacArthur dans le domaine de la mode soutiendra la contribution de Carbios pour rendre l'industrie du textile circulaire

« Devenir membre du réseau de la Fondation Ellen MacArthur est une étape importante pour le développement de Carbios, et une étape évidente étant donné notre engagement commun en faveur d'une économie circulaire, » a déclaré Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. « Avec l'accès à des idées, des leaders d'opinion et de nouveaux collaborateurs, nous pourrons tirer parti du réseau d'experts de la Fondation pour mener à bien la commercialisation de nos solutions innovantes pour réduire la pollution plastique. »

« Carbios est une entreprise très respectée avec un impact fort et qui emporte l'adhésion à haut niveau d'autres organisations. Nous sommes heureux d’accueillir Carbios en tant que membre du réseau et de soutenir l'entreprise dans son parcours d'économie circulaire, » a déclaré Katie Attrill, responsable du réseau à la Fondation Ellen MacArthur.