CARBIOS publie son second rapport de durabilité et confirme ses ambitions pour accélérer la circularité des plastiques

CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, publie aujourd'hui son second Rapport de Durabilité avec 2022 en année de référence. Ce nouveau Rapport, qui, à l’instar du premier, ne répond à aucune obligation de publication pour la société, confirme l'engagement de CARBIOS et sa volonté de transparence en matière d’initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Agissant ainsi au-delà du développement industriel de ses technologies innovantes, l’entreprise partage ses progrès et ses ambitions pour le futur.



Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Être un acteur du développement durable ne doit pas se réduire à proposer des solutions technologiques à faible impact environnemental, aussi innovantes soient-elles. La conception que nous avons de notre rôle d’acteur du développement durable doit s’appliquer à toutes nos activités : nous voulons et devons être exemplaires en matière de pratiques environnementales, sociales, de gouvernance, d’éthique des affaires et d’implication de l’ensemble de nos parties prenantes. Nous considérons que telle est la responsabilité de CARBIOS au quotidien. »