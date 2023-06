Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios: projet de coentreprise avec Indorama Ventures information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - Carbios a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'intention avec le thaïlandais Indorama Ventures en vue de former une co-entreprise dédiée à la construction de leur usine commune de biorecyclage.



Aux termes du projet, Indorama - un spécialiste des produits chimiques durables - prévoit de mobiliser quelque 110 millions d'euros pour soutenir la joint-venture.



L'investissement total pour la nouvelle usine se trouve ainsi réestimé à environ 230 millions d'euros, en tenant compte de l'impact récent de l'inflation.



Le projet sera donc financé par les sommes mobilisées par Indorama Ventures, les aides de l'Etat français et de la Région Grand-Est, et par une prise de participation de Carbios dans la co-entreprise.



Une partie de l'apport de fonds propres de Carbios sera pour partie financé par une part de sa trésorerie actuelle, qui s'élevait à 86 millions d'euros à la fin avril.



La société dit étudier activement les meilleures options pour financer le montant restant.



Selon l'accord dévoilé aujourd'hui, Carbios devrait acquérir 13 hectares de terrain de l'usine de PET existante d'Indorama Ventures à Longlaville, avec des permis attendus d'ici le troisième trimestre 2023.



Cette feuille de route signifie que la construction du site devrait débuter d'ici la fin de l'année, en vue d'une mise en service en 2025, sachant que la surface du terrain offre la possibilité de doubler sa capacité.



Suite à ces annonces, le titre Carbios confirmait son rebond de la veille et grimpait de plus de 12% à la Bourse de Paris vendredi matin. Il affiche des gains de l'ordre de 21% sur l'ensemble de la semaine.





Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris +10.82%