CARBIOS présente ses résultats annuels 2025

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce aujourd’hui ses résultats annuels clos le 31 décembre 2025, arrêtés par le Conseil d’administration de la Société en date du 16 avril 2026.



• Carbios a fortement réduit ses charges opérationnelles au cours de l’année 2025, permettant une réduction de la perte d’exploitation de 7 millions d’euros

• Carbios dispose d’une trésorerie solide à hauteur de 59 millions d’euros au 31 décembre 2025 en position Groupe avec les filiales , lui permettant de faire face à ses dépenses opérationnelles

au-delà des 12 prochains mois. La consommation prévisionnelle de trésorerie pour 2026, hors projet de Longlaville, est estimée à 20 millions d’euros

• Les 4 priorités stratégiques 2026 sont :

• La reprise du projet industriel de Longlaville, sous réserve de la finalisation de son financement avec un closing prévu d’ici Q3 2026

• Le déploiement industriel de la technologie de biorecyclage du PET en Asie avec la construction d’une 1ère usine opérée sous contrat de licence avec Wankai

• L’accélération du développement commercial pour vendre de nouvelles licences en Europe et en Amérique du Nord et du Sud

• Le maintien d’une discipline financière rigoureuse pour assurer l’exécution de ces priorités