Carbios présente ses résultats annuels 2022 et l’avancée de son déploiement industriel et commercial

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce aujourd’hui ses résultats annuels au 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d’administration de la Société en date du 5 avril 2023. Les comptes de la Société ont été audités et seront disponibles ce jour sur le site internet de la Société.

« En 2022, Carbios a poursuivi sa dynamique de croissance et de structuration de ses partenariats avec notamment la signature d’un accord stratégique exclusif et à long terme avec Novozymes qui garantit la production et la fourniture des enzymes de dégradation du PET de Carbios à l’échelle industrielle pour notre usine de référence et les futurs licenciés de notre technologie. Nous avons également fondé un Consortium textile avec On, Patagonia, PUMA, Salomon et PVH Corp. pour œuvrer ensemble en faveur du développement d’une industrie textile plus circulaire. Nous pouvons également être fiers des résultats exceptionnels obtenus au démonstrateur qui ont démontré la performance et la robustesse de notre technologie. Parallèlement, les études d’ingénierie de conception menées pour notre projet d’unité de référence ont progressé à un rythme conforme aux objectifs de mise en service de l’unité en 2025. » a commenté Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios.