Carbios pourrait supprimer 40% de ses postes

Carbios ajoute qu'elle "reste mobilisée" pour atteindre ses objectifs, à savoir la signature de ses premiers contrats commerciaux au cours du premier semestre 2025 et la concrétisation des financements pour la poursuite de la construction de sa première usine de recyclage du PET de Longlaville.

Cette réorganisation devrait contribuer à permettre à la société de poursuivre l'exécution de sa stratégie technologique, industrielle et commerciale ainsi que la gestion prudente de sa "solide" trésorerie (107 millions d'euros au 31 décembre 2024), en réduisant le "cash burn" du groupe.

(AOF) - Carbios (-10,43% à 5,58 euros) chute après l'annonce d'un projet de réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes pouvant affecter environ 40% des postes du groupe. Le spécialiste du développement et de l’industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie du plastique et des textiles précise que ce projet s’inscrit dans le cadre du "pilotage resserré de ses dépenses", annoncé le 19 décembre dernier.

