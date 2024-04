CARBIOS pose la première pierre de son usine de biorecyclage du PET, une première mondiale, avec ses partenaires

CARBIOS a aujourd’hui inauguré la première usine de biorecyclage du PET au monde en présence des représentants des collectivités locales, marques partenaires et partenaires industriels qui font partie de l’écosystème de CARBIOS. Située à Longlaville, en Région Grand-Est, la première usine commerciale de CARBIOS jouera un rôle clé dans la lutte contre la amloi plastique, offrant à l'échelle industrielle une solution de dépolymérisation enzymatique des déchets PET afin d'accélérer une économie circulaire pour le plastique et les textiles. L’usine aura une capacité de 50kt/an de déchets préparés quand elle fonctionnera à plein régime. La progression des travaux est conforme au planning et des quantités significatives seront livrées aux clients en 2026.