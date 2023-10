Carbios obtient le permis de construire et d’exploitation dans le respect du planning annoncé pour la première usine au monde de biorecyclage de PET à Longlaville

Carbios annonce s’est vue octroyer le permis de construire et l’autorisation d’exploiter relatifs à la première usine au monde de biorecyclage de PET, permettant ainsi le démarrage des travaux. L’usine sera construite à Longlaville (54) dans la Région Grand-Est sur un terrain de 13,7 hectares jouxtant le site de l’usine de production de PET existante d’Indorama Ventures, son partenaire stratégique.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios: « Toutes les conditions sont à présent réunies et la construction de notre usine peut officiellement commencer ! L’obtention des autorisations est conforme au calendrier annoncé et nous sommes impatients de livrer une usine d'une grande importance locale et internationale pour une économie circulaire du plastique. Nous tenons à remercier les services de l’Etat et la Commune de Longlaville pour leur soutien apporté tout au long de la procédure administrative, et pour leur engagement qui a permis de délivrer les autorisations d’exploitation et de construire dans un délai de 10 mois. »