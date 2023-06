Carbios intègre sa Raison d’Être au sein de ses statuts et présente les résultats de ses Assemblée Spéciale et Assemblée Générale annuelle du 22 juin 2023

Carbios a inscrit sa Raison d’Être dans ses statuts, comme le permet la loi PACTE de 2019, à la suite du vote de l’Assemblée Générale du 22 juin 2023, à savoir « générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l’exercice de ses activités ». Cette Raison d’Être sous-tend l’activité de Carbios qui répond à l’urgence environnementale que constitue la lutte contre la pollution plastique.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios : « Depuis sa création, Carbios s’est toujours définie par le pourquoi de ses activités : lutter contre la pollution plastique. C’est la genèse même de l’entreprise. En inscrivant cette Raison d’Être dans nos statuts, au cœur même de nos activités, nous renforçons notre engagement à protéger notre planète et améliorer la vie de ceux qui la partagent. »