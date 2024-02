CARBIOS fédère les acteurs de la filière textile pour impulser la circularité du secteur en présence de M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

CARBIOS a eu l’honneur de la visite de M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à son siège de Clermont-Ferrand où se situe son démonstrateur industriel. En présence d’acteurs de la filière, de représentants locaux, de partenaires et investisseurs, par sa visite, le Ministre soutient CARBIOS et appuie la création d’une filière du recyclage textile. La construction en France de la première usine de biorecyclage enzymatique du PET par CARBIOS marque une avancée majeure vers la mise en place d'une économie circulaire des plastiques et du textile. Cette innovation en cours d’industrialisation démontre à quel point la transition écologique offre également l'opportunité d'une réindustrialisation verte de la France, et que l’économie circulaire du textile est un secteur créateur de valeur environnementale, de croissance et d’emplois.