Carbios : évolution de la gouvernance

(AOF) - Carbios , pionnier du développement et de l’industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie du plastique et des textiles, annonce la démission de Philippe Pouletty de ses mandats de président du conseil d'administration et d’administrateur, ainsi que de son mandat de directeur général, qu'il avait accepté à titre transitoire le 18 décembre 2024. Le conseil d'administration nomme Isabelle Parize en qualité de présidente du conseil d'administration et Vincent Kamel en tant que directeur général avec effet immédiat.

"Dans la continuité du travail engagé, Vincent Kamel s'attachera à mener à bien l'exécution des objectifs stratégiques de Carbios, en priorité la sécurisation des financements complémentaires permettant la construction de son usine de biorecyclage de PET à Longlaville", précise un communiqué de presse.

