CARBIOS et Wankai New Materials signent l’accord définitif constitutif d’un partenariat stratégique pour déployer à très grande échelle la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie

CARBIOS et Wankai New Materials, une filiale du Groupe Zhink, 3e producteur de PET en Chine et 4e à l’échelle mondiale, annoncent la signature de l’accord définitif constitutif d’un partenariat stratégique pour le déploiement à très grande échelle de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie, avec comme première étape la construction d’une usine de biorecyclage du PET en Chine.



Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « La signature de cet accord marque la réalisation d’un partenariat stratégique d’envergure avec le Groupe Zhink. Nous franchissons une étape décisive pour accélérer le déploiement international de notre technologie, une innovation clé dans la lutte contre la pollution plastique. C’est un jalon majeur pour concrétiser notre modèle de licence : ensemble, nous allons contribuer à un avenir plus durable. »