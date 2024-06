CARBIOS et TOMRA Textiles s’unissent pour accroître la circularité des textiles en polyester

CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et TOMRA Textiles, une entreprise technologique créée par le leader de la technologie de tri TOMRA (Oslo Stock Exchange: TOM.OL), annoncent la signature d'un accord de collaboration pour la mise en place d'une filière efficace en Europe du Nord de collecte, de tri et de préparation des déchets textiles jusqu'à leur recyclage en utilisant la technologie de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS dans sa première usine commerciale en cours de construction à Longlaville, France.