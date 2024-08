CARBIOS et SASA entament des discussions en vue d’installer en Turquie une usine sous licence de biorecyclage du PET de 100 000 tonnes par an

CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et SASA, l'un des principaux fabricants mondiaux de polyester, de fibres, de fils de filaments, de polymères à base de polyester, de polymères de spécialité et d'intermédiaires polymères, ont signé une lettre d'intention pour l'acquisition potentielle par SASA d'une licence pour la technologie unique de biorecyclage du PET de CARBIOS. Cet accord de licence permettrait à SASA de construire et d'exploiter une usine de dépolymérisation enzymatique à Adana, en Turquie, d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes de déchets PET préparés, et donnerait accès à une technologie de recyclage circulaire, permettant la production de pellets, de fibres et de textiles de polyester à partir de diverses sources de déchets, y compris les déchets textiles en polyester. Grâce à la technologie de biorecyclage de CARBIOS, SASA diversifierait son offre pour répondre à la demande mondiale croissante de matériaux durables dans l'industrie textile, en ciblant principalement le marché européen.