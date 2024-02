CARBIOS et Landbell Group s’unissent pour accroître la circularité des déchets PET dans la première usine de biorecyclage

CARBIOS et Landbell Group annoncent la signature d'un protocole d'intention pour l'approvisionnement, la préparation et le recyclage des déchets PET post-consommation en utilisant la technologie de biorecyclage de CARBIOS dans sa première usine commerciale à Longlaville à partir de 2026. Le partenariat s'appuiera sur l'expertise et le réseau de Landbell Group en matière d'approvisionnement en emballages PET et en déchets textiles qui seront préparés pour le biorecyclage. Grâce à l'enzyme hautement sélective de CARBIOS, moins de tri et de lavage sont nécessaires par rapport aux technologies de recyclage actuelles, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie et d'eau. À partir de 2026, Landbell Group fournira à CARBIOS 15 kt/an de PET préparé, assurant ainsi une chaîne d'approvisionnement régulière pour une production durable de PET. Ces flakes serviront de matière première pour la production par CARBIOS de PTA et de MEG de qualité alimentaire, qui seront ensuite repolymérisés en PET.