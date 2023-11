Carbios et L’Oréal gagnants du « Pioneer Awards » pour la réalisation du premier flacon cosmétique au monde issu du recyclage enzymatique

Carbios, pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et L'Oréal, leader mondial de la beauté, ont remporté le « Pioneer Awards » dans la catégorie Industrie, décerné par la Fondation Solar Impulse au premier World Alliance Summit. Ce prix prestigieux a été attribué à Carbios pour sa solution de recyclage enzymatique du PET, labellisée « Efficient Solution » par la Fondation Solar Impulse depuis 2019, et à L'Oréal pour avoir utilisé cette technologie de rupture pour la première fois dans prototype de flacon cosmétique. La solution de Carbios offre aux marques une alternative au plastique pétro-sourcé et contribue à l’atteinte de leurs engagements de développement durable. Cette avancée révolutionnaire ouvre la voie à de futures applications dans d’autres secteurs tels que l'emballage, l'alimentation, les boissons et le textile.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios : « Nous sommes très fiers que la technologie de biorecyclage de Carbios ait été reconnue comme une solution pionnière. Le succès de notre modèle d'industrialisation dépend en partie de notre capacité à nouer des partenariats stratégiques à l’image de l’étroite collaboration que nous avons construite avec L’Oréal depuis plusieurs années. Nous partageons une vision commune visant à accélérer la transition vers une économie circulaire du plastique. »