CARBIOS et FCC Environment annoncent un projet commun visant à installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage du PET sous licence de la technologie CARBIOS

CARBIOS et FCC Environment UK (« FCC »), l'une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets au Royaume-Uni, ont signé une lettre d'intention en vue d’installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage de PET sous licence de la technologie de CARBIOS. La technologie CARBIOS de biorecyclage est essentielle pour soutenir l’ambition de FCC de contribuer à l'économie circulaire par l’exploration de nouveaux procédés et technologies permettant de produire du PET recyclé (r-PET) à partir de plastique et textiles en PET. Pour CARBIOS, cette lettre d'intention confirme l'intérêt du secteur de la gestion des déchets, outre celui des producteurs de plastique, et permettrait à la technologie CARBIOS de s'implanter au Royaume-Uni.