CARBIOS entre dans le marché du r-PET destiné aux filaments textiles pour pneumatiques

CARBIOS a signé un engagement commercial pluriannuel avec Indorama Ventures, leader mondial du polyester. CARBIOS fournira les monomères recyclés qui seront transformés en filaments par Indorama Ventures, et destinés au renfort de pneumatiques pour Michelin.

Ce nouvel engagement commercial marque l’intérêt d’un nouveau marché, celui du tissu industriel, pour un r-PET de haute qualité issu du recyclage enzymatique.





Clermont-Ferrand (France), 21 juillet 2025 (17h45 CEST) – CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), annonce la signature d’un engagement commercial pluriannuel avec Indorama Ventures, leader mondial de la production de PET. Cet engagement porte sur la fourniture de monomères biorecyclés issus de son usine de Longlaville, qui seront transformés en filaments de r-PET par Indorama Ventures puis intégrés par Michelin dans la fabrication de ses pneumatiques.

Un engagement stratégique pour valoriser les déchets PET complexes en matériaux performants.

Grâce à sa technologie enzymatique de recyclage du PET, CARBIOS produira des monomères à partir de déchets PET complexes sur son futur site industriel de Longlaville. Indorama Ventures assurera les opérations de repolymérisation et la production de filaments techniques. Michelin utilisera ces matériaux innovants dans les renforts de ses pneumatiques.

Une nouvelle avancée dans la pré-commercialisation de l’usine de Longlaville.

Cet engagement commercial s’inscrit dans la dynamique de pré-commercialisation du futur site industriel de CARBIOS, quelques semaines après la signature des premiers contrats de vente de PET biorecyclé avec deux leaders mondiaux de la cosmétique .

Vincent Kamel, Directeur Général, CARBIOS : « Cet engagement commercial avec Indorama Ventures marque une nouvelle étape dans la concrétisation de notre projet industriel. Il confirme la confiance d’Indorama Ventures et de Michelin dans notre technologie de biorecyclage du PET . Avec les succès commerciaux déjà réalisés dans les applications packaging pour cosmétique, cet engagement illustre notre capacité à apporter des solutions innovantes aux industries les plus exigeantes , en particulier les filaments industriels pour application pneumatiques et donc le textile en général . »

Fabien Gaboriaud, Directeur des activités circularité et matériaux renouvelables et recyclés du groupe Michelin : « Ce partenariat illustre concrètement notre engagement à transformer les déchets complexes en matériaux de haute performance. En intégrant du r-PET recyclé enzymatiquement dans nos pneumatiques, nous franchissons une nouvelle étape vers notre ambition d’atteindre 100 % de matériaux renouvelables et recyclés d’ici 2050, dans le respect des limites planétaires. C’est en conjuguant innovation, excellence industrielle et collaboration avec des partenaires de confiance que nous construisons un modèle circulaire robuste et pérenne. »

Renato Boaventura, Global Market Head Mobility chez Indorama Ventures, confirme la relation de longue date et la collaboration étroite avec Michelin en faveur de solutions plus durables. « Cette alliance avec CARBIOS et Michelin souligne notre engagement à anticiper et à jouer un rôle moteur dans la transition de l’industrie vers davantage de circularité », a-t-il déclaré .

###

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et les travaux de construction de la première usine de biorecyclage au monde devraient reprendre au second semestre 2025 sous réserve des financements complémentaires nécessaires. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature puis un deuxième article publié par Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal, On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec CARBIOS dans un consortium textile. CARBIOS fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

LinkedIn : carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716

Ticker Code : Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

A propos d’Indorama Ventures :

Indorama Ventures PCL, société cotée en Thaïlande (Bloomberg : IVL.TB), est l’un des principaux producteurs mondiaux de produits pétrochimiques durables, avec une empreinte industrielle desservant des clients locaux et régionaux à travers l’Europe, l’Afrique, les Amériques et l’Asie-Pacifique. Nos ~ 25 000 employés réimaginent la chimie pour créer des matériaux sûrs et responsables qui soutiennent les industries essentielles à la vie, protègent notre planète et améliorent la vie de milliards de personnes. Nos segments - PET combiné, Fibres, Indovinya et Indovida - produisent une chimie indispensable pour des marchés essentiels, notamment l'alimentation et les boissons, les textiles, les produits pharmaceutiques, les produits d'hygiène et d'entretien, l'automobile et l'agrochimie. Les diverses activités de la société ont généré un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars en 2024. Indorama Ventures fait partie des indices Dow Jones Best-In-Class, reconnaissant notre ambition de conduire le changement et de façonner un avenir où les matériaux sont plus innovants et plus circulaires. www.indoramaventures.com | LinkedIn

A propos de Michelin :

Michelin construit un manufacturier leader mondial des composites et expériences qui transforment notre quotidien. Pionnier de la science des matériaux depuis plus de 130 ans, le groupe s’appuie sur une expertise unique pour contribuer significativement au progrès humain et à un monde plus durable. Grâce à sa maîtrise inégalée des matériaux et des composites polymères, Michelin innove constamment pour fabriquer des pneus et des composants de grande qualité pour des applications critiques dans des domaines exigeants et variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies à faible émission de carbone et la santé. Michelin prend grand soin de ses produits et s'appuie sur sa solide connaissance de ses clients pour leur offrir la meilleure expérience possible. Cela concerne la fourniture de solutions connectées fondées sur les data et l'intelligence artificielle, destinées aux flottes professionnelles, mais également la recommandation de restaurants et d'hôtels d'exception sélectionnés par le Guide MICHELIN. Basé à Clermont-Ferrand, en France, Michelin est présent dans 175 pays et emploie 129 800 personnes. www.michelin.com

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

