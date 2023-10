Carbios en hausse après les résultats positifs de son enzyme pour le biorecyclage

(AOF) - Carbios (+6,82% à 23,50 euros) est en hausse après la publication dans la revue scientifique ACS Catalysis, d’un article qui démontre que son enzyme LCCICCG « surclasse les trois concurrentes considérées comme les plus prometteuses dans la littérature scientifique » . « Depuis la publication de l’enzyme LCCICCG dans la revue Nature en 2020, trois ans de R&D ont permis d'améliorer son efficacité et sa robustesse pour produire une nouvelle génération d’enzyme encore plus performante qui sera employée dans la première usine au monde de biorecyclage du PET » ajoute le groupe.

" Cette étude confirme la position de leader de Carbios non seulement dans les performances exceptionnelles de son enzyme, mais surtout dans son application à l'échelle industrielle pour le biorecyclage des plastiques et textiles ", Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios .

AOF - EN SAVOIR PLUS

