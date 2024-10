Carbios creuse ses pertes au premier semestre

(AOF) - Carbios affiche une perte de 18,1 millions d’euros au 30 juin 2024, contre une perte de 13,7 millions d’euros au 30 juin 2023. Le spécialiste de l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles dispose d’une trésorerie de 120,7 millions d’euros au 30 juin 2024, auxquels s’ajoutent 23,4 millions d’euros de dépôts à terme classés en actifs financiers, pour un total de cash de 144 millions d’euros après prise en compte des dépôts à terme. Ce montant se compare à 192 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Par ailleurs, 42,5 millions d'euros d'aides publiques sont attendues.

" Au cours du premier semestre 2024, nous avons initié la construction de notre usine de 50kt à Longlaville. Nous avons sécurisé plusieurs accords d'approvisionnement en déchets pour l'essentiel de la production et signé des partenariats stratégiques (LOIs) en vue de la concession de licences. Nous travaillons désormais à la contractualisation de vente de la production de l'usine " a déclaré le directeur général, Emmanuel Ladent.

Carbios a par ailleurs annoncé la signature de plusieurs lettres d'intention en vue de la concession de licences.

S'agissant de ses perspectives pour le second semestre, le groupe prévoit la poursuite des travaux de construction de l'usine de Longlaville, du recrutement de l'équipe d'exploitation de l'usine et la formation au démonstrateur. La mise en service des unités est anticipée fin 2025 et la production des premiers volumes en 2026.

