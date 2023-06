Carbios bondit : co-entreprise avec Indorama pour une usine de biorecyclage de PET en France

(AOF) - Carbios (+12,99% à 39,15 euros) affiche une forte hausse après avoir annoncé avec Indorama Ventures Public Company Limited, producteur de produits chimiques durables, la signature d'un protocole d'intention en vue de former une Joint-Venture pour la construction en France de la première usine de biorecyclage de PET au monde.

Le groupe de chimie verte avait annoncé mercredi l'obtention d'un financement de 30 millions d'euros de l'Etat dans le cadre de France 2030, ainsi que de 12,5 millions d'euros de la Région Grand-Est. Ce financement est accordé dans le cadre de l'appel à projets national " Recyclage des plastiques ", opéré par l'Ademe, et dans lequel le projet de Carbios pour industrialiser son procédé unique de biorecyclage du PET a été retenu.

Sur la base et sous réserve des conditions générales du protocole d'intention, Indorama Ventures prévoit de mobiliser environ 110 millions d'euros pour la Joint-Venture en fonds propres et en prêts non convertibles, dans l'attente de la documentation technique finale du projet et des études finales de faisabilité économique. Les deux parties ont l'intention de finaliser la documentation du contrat avant la fin de l'année 2023.

L'investissement total pour la nouvelle usine est réestimé à environ 230 millions d'euros, en tenant compte de l'impact récent de l'inflation. Le projet sera financé par les sommes mobilisées par Indorama Ventures, les aides publique, et par la prise de participation de Carbios dans la Joint-Venture.

Une partie de l'apport de fonds propres de Carbios dans la Joint-Venture sera pour partie financée par une part de la trésorerie actuelle de Carbios (soit 86 millions d'euros au 30 avril 2023). Le groupe de chimie verte étudie activement les meilleures options pour financer le montant restant et choisira la solution et le calendrier les plus appropriés en fonction des conditions de marché.

Sous réserve des résultats de cette première usine en France, Indorama Ventures confirme son intention d'étendre potentiellement la technologie à d'autres sites producteurs de PET en vue de futurs développements.

Carbios, qui a déposé une demande de permis pour l'usine en décembre 2022, devrait acquérir 13 hectares de terrain de l'usine de PET existante d'Indorama Ventures à Longlaville. La société s'attend à recevoir les permis d'ici le troisième trimestre 2023, ce qui permettra de commencer la construction d'ici la fin de cette année et de viser une mise en service en 2025.

La surface du terrain offre la possibilité de doubler la capacité. Conformément au protocole d'intention, Indorama Ventures assurera la repolymérisation de 100% de la production et les deux partenaires collaboreront pour assurer l'approvisionnement en matières premières.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.