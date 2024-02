CARBIOS annonce la mise en œuvre d'un programme d'actionnariat salarié

Clermont-Ferrand, France, le 8 février 2024 (18:30 CET). CARBIOS (la « Société », Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce ce jour le lancement d'un plan d’actionnariat salarié 2024, au bénéfice de l’ensemble de ses collaborateurs adhérents au plan d’épargne entreprise.

L’offre d’actionnariat salarié sera proposée à l’ensemble des collaborateurs du Groupe selon les modalités détaillées en annexe dans ce communiqué de presse.

CARBIOS souhaite, avec cette opération, associer toujours plus étroitement ses salariés au développement de la Société, en leur offrant la possibilité de souscrire indirectement des actions CARBIOS.

Ce programme d’actionnariat salarié sera mis en oeuvre par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dans le cadre du plan d’épargne entreprise.

Le FCPE investira les montants souscrits par les salariés en actions CARBIOS dans le cadre (i) d’une augmentation de capital réservée et (ii) d'une cession d'actions existantes auto-détenues.

Conformément à la décision du Conseil d’administration ayant approuvé l’opération, l’offre portera sur un nombre maximum de 34 418 actions CARBIOS.

Sophie Balmary, Directrice des Ressources Humaines et Juridique de CARBIOS déclare « Cette initiative est une traduction concrète de notre engagement continu en matière de RSE. Elle illustre la volonté de l’entreprise d’associer plus étroitement nos salariés aux objectifs, succès et performances futures de CARBIOS. »