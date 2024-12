CARBIOS annonce l’initiation de couverture de son titre par STIFEL

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier du développement et de l'industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par STIFEL avec une étude intitulée « rePETitive biorecycling ».



Le titre Carbios est par ailleurs suivi par les sociétés de bourse suivantes :



• Bryan, Garnier & Co

• Exane BNP Paribas

• Gilbert Dupont

• Kepler Cheuvreux

• Oddo BHF



A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale.