Carbios annonce avoir reçu 1,4 M€ de l'ADEME après avoir validé avec succès la première étape du projet de recherche CE-PET

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB) annonce avoir validé avec succès la première étape clé du projet CE-PET et avoir perçu à ce titre en 2019 un montant total de 1,4 million d'euros du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) opéré par l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios commente : « Ce franchissement d'étape confirme la pertinence et l'efficacité de notre approche collaborative avec TWB et l'INSA de Toulouse (Laboratoire TBI). Nous sommes impatients de transposer ces développements dans notre futur démonstrateur et de faire de cette innovation une réalité industrielle. »CE-PET : Circular Economy-PolyEthylene Terephthalate