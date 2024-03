CARBIOS Active, la solution enzymatique pour un PLA 100 % compostable, ajoutée à l'inventaire de la FDA des substances en contact avec les aliments

Les emballages en PLA intégrant CARBIOS Active sont 100 % compostable, même à température ambiante, ce qui permet aux marques d’emballages alimentaires et de boissons de respecter leurs engagements en matière de développement durable.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Pour CARBIOS, la qualité des produits est une priorité absolue et nous considérons le FCN de la FDA comme la norme de référence. Les États-Unis sont un marché clé pour la solution de biodégradation de CARBIOS et nous nous attendons à ce que l'autorisation FCN génère une attraction commerciale significative en Amérique du Nord en 2024. Félicitations aux équipes de notre division biodégradation pour leur travail. »