Carbios: accord avec Indorama autour du PET biorecyclé

(Zonebourse.com) - Carbios annonce la signature d'un engagement commercial pluriannuel avec Indorama Ventures pour la fourniture de monomères biorecyclés issus de son usine de Longlaville (Meurthe-et-Moselle).



Ces monomères, produits à partir de déchets PET complexes grâce à la technologie enzymatique de Carbios, seront transformés par Indorama en filaments de r-PET destinés aux pneumatiques Michelin.



Cet accord stratégique renforce la pré-commercialisation du site industriel, après des contrats signés dans la cosmétique.



Vincent Kamel, DG de Carbios, y voit une étape clé confirmant la confiance d'Indorama et Michelin dans la technologie développée.





