CapVest se rapproche d'un accord de 11,7 milliards de dollars pour l'acquisition de Stada, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CapVest Partners est sur le point de conclure un accord pour acquérir le fabricant allemand de médicaments Stada Arzneimittel AG pour environ 10 milliards d'euros (11,7 milliards de dollars), dette comprise, a rapporté Bloomberg dimanche, citant des personnes familières de l'affaire.

La société de rachat basée à Londres est en train de finaliser les termes d'un accord avec les propriétaires privés de Stada, Bain Capital et Cinven, et un accord pourrait être annoncé dès lundi, a ajouté le rapport.

