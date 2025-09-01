 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,47
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CapVest se rapproche d'un accord de 11,7 milliards de dollars pour l'acquisition de Stada, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 00:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CapVest Partners est sur le point de conclure un accord pour acquérir le fabricant allemand de médicaments Stada Arzneimittel AG pour environ 10 milliards d'euros (11,7 milliards de dollars), dette comprise, a rapporté Bloomberg dimanche, citant des personnes familières de l'affaire.

La société de rachat basée à Londres est en train de finaliser les termes d'un accord avec les propriétaires privés de Stada, Bain Capital et Cinven, et un accord pourrait être annoncé dès lundi, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, Abou Obeida, fait un discours à Gaza-ville, le 8 juin 2015 ( AFP / Mohammed ABED )
    Israël annonce avoir tué le porte-parole de la branche armée du Hamas
    information fournie par AFP 31.08.2025 21:27 

    Israël a annoncé dimanche avoir tué le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza, à l'heure où son armée poursuit son offensive dans le territoire palestinien affamé et ravagé par la guerre. "Nous avons désormais peur de ... Lire la suite

  • La capitaine des Bleues Héléna Cazaute au smash lors du 8e de finale du Mondial de volley contre la Chine, le 31 août 2025 à Bangkok ( AFP / Amaury PAUL )
    Mondial de volley: en plein rêve, les Bleues éliminent la Chine et foncent en quart
    information fournie par AFP 31.08.2025 18:37 

    L'équipe de France féminine de volley a réussi l'un des plus grands exploits de son histoire en battant la Chine, 5e nation mondiale, 3 manches à 1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), dimanche à Bangkok, et disputera les quarts de finale du Mondial, une première. De ... Lire la suite

  • L'acteur britannique Jude Law sur le tapis rouge pour la présentation du film "Le Mage du Kremlin", à la Mostra de Venise (Italie), le 31 août 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    A Venise, Jude Law dans la peau du maître du Kremlin
    information fournie par AFP 31.08.2025 18:36 

    Jude Law a scruté des images du président russe Vladimir Poutine jusqu'à l'"obsession" pour préparer son rôle dans "Le mage du Kremlin", film qui ausculte les dynamiques de pouvoir à Moscou, présenté dimanche à la Mostra de Venise (Italie). En 2024, un film sur ... Lire la suite

  • Venise: manifestation pour Gaza en marge de la Mostra
    Venise: manifestation pour Gaza en marge de la Mostra
    information fournie par AFP Video 31.08.2025 17:26 

    Plusieurs milliers de manifestants ont fait entendre leur voix à Venise vendredi pour dénoncer les agissements d'Israël à Gaza, en marge d'une très politique 82e édition du festival de cinéma.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank